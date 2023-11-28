Неизвестные подожгли релейный шкаф в российском городе

Shot: в Дагестане произошел первый поджог на железнодорожной станции

В Дагестане произошел первый поджог железнодорожного оборудования на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в ночь на понедельник, 27 ноября. Дежурный заметил горящий релейный шкаф на железнодорожной станции Буйнакск, находящейся в черте города. На место прибыли пожарные, которые потушили огонь.

Поврежденное оборудование выгорело полностью. В нескольких метрах от шкафа сотрудники правоохранительных органов обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина. Сумма ущерба оценивается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Злоумышленников разыскивает полиция.