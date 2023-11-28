Полицейские за деньги сообщали бизнесмену о ДТП и были пойманы

В Тюмени троих полицейских заподозрили в получении денег за информацию о ДТП

В Тюмени троих сотрудников ДПС подозревают в получении денег за информацию о ДТП на федеральной трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Полицейским грозит по три уголовных дела — за получение взяток, злоупотребление полномочиями и превышение должностных полномочий. Проводится проверка.

По данным следствия, в 2022 году трое сотрудников ДПС согласились сообщать местному предпринимателю, занимающемуся эвакуацией автомобилей, об авариях, поломках и неправильной парковке на федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. После получения информации от инспекторов бизнесмен направлял на место происшествия свой эвакуатор, а сами полицейские получали от него денежные средства в размере от одной до четырех тысяч рублей за каждый заказ.