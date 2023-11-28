Российский пенсионер собрал коллекцию раритетного оружия и попал под суд

МВД: пенсионер из Самары предстанет перед судом за коллекцию раритетного оружия

В Самарской области пенсионер предстанет перед судом за коллекцию раритетного оружия с боевыми образцами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

76-летний мужчина на протяжении долгого времени увлекается коллекционированием оружия и боеприпасов. Он покупал, собирал и ремонтировал некоторые образцы, а недостающие детали изготавливал сам, добиваясь абсолютного сходства с историческим оригиналом.

В его коллекции имеются пригодные к стрельбе винтовка Мосина и револьвер системы Нагана образца 1895 года выпуска, а также восемь боевых патронов к ним. Кроме этого полицейские изъяли комплектующие детали охотничьего гладкоствольного оружия.

Расследование уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.