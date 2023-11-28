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09:02, 28 ноября 2023Силовые структуры

Силовики предотвратили серию готовящихся терактов в российском регионе

В Казани задержали сторонника «Легиона "Свобода России"», готовящего теракты

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Силовики в Казани задержали 30-летнего местного жителя, который готовился совершить несколько терактов и диверсий на территории республики Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанный работал на «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). У него дома были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства: семь таймеров для детонатора, столько же трансформаторов для создания тока, два часовых механизма, три килограмма аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель, пять мобильных телефонов, квадрокоптер, а также десять систем сброса для него и восемь дополнительных аккумуляторов.

Во время допроса мужчина признался, что планировал устроить поджог военной техники на территории местного танкового училища и несколько взрывов на железной дороге. Он также показал сотрудникам правоохранительных органов схрон с 17 бутылками керосина, оборудованный своими силами в лесу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации и покушение на диверсию. Максимальное наказание по данным статьям — 20 лет лишения свободы.

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