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16:03, 28 ноября 2023Путешествия

Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

Уборщица отеля в Бенидорме обворовала туристов и попалась на скрытую камеру

Уборщица отеля на испанском курорте Бенидорм попалась на воровстве ценностей у туристов после того, как они установили в номере скрытую камеру. Подробностями истории делится таблоид Daily Mail.

В сентябре Аластер и Сью Коннер вместе с 15-летним сыном Джеком отдыхали в четырехзвездочном отеле Бенидорма по системе «все включено». Во время отпуска семья заметила, что из номера начали пропадать наличные деньги, сигареты и духи, и решила установить в комнате скрытую камеру.

Коннеры обнаружили, что их обворовывает уборщица. Она рылась в вещах постояльцев, в том числе в ящиках с нижним бельем, и спрятала ценные вещи в карманах и лифчике. Супруги посчитали, что в общей сложности злоумышленница похитила у них вещи на сумму около 750 евро (73 тысячи рублей).

«Я не мог поверить в то, что видел. Мне было противно. Мы потратили 5500 фунтов (616,6 тысячи рублей) на отпуск, который нам даже не понравился», — возмутился Аластер Коннер. Путешественники пожаловались в туристическую компанию, там извинились и пообещали возместить клиентам убытки.

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      Мария Борисова
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