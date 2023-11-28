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09:55, 28 ноября 2023Силовые структуры

Ранее судимый россиянин выпил слишком много и порезал ножом троих прохожих

В Уфе ранее судимый мужчина на улице порезал ножом троих прохожих

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Уфе 38-летний мужчина на улице набросился с ножом на троих прохожих и порезал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В больницу с ножевыми ранениями поступили трое пострадавших 34, 35 и 40 лет. Они рассказали о напавшем, тогда медики вызвали полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы с участковыми в ходе розыскных мероприятий нашли и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. На допросе он заявил, что выпил слишком много алкоголя и не помнит, что делал.

Оказалось, что уфимец в неадекватном состоянии вышел на прогулку вдоль дороги с ножом. По пути он встретил мужчину и ударил его ножом в живот, потом порезал еще двоих прохожих, ставших свидетелями этого нападения. Один получил ранение в предплечье, а другой в спину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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