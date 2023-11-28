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15:42, 28 ноября 2023Силовые структуры

В ДНР украинского военного осудили за расправу над жителями Мариуполя

Бойцу ВСУ дали 27 лет за расстрел двух мужчин в Мариуполе в марте 2022 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) к 27 годам колонии строгого режима приговорили украинского военнослужащего Анатолия Стронько за расправу над двумя мирными жителями Мариуполя. Об этом во вторник, 28 ноября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года 28-летний разведчик-телефонист 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился на боевой позиции в многоэтажке на улице Азовстальская, когда ему поступил приказ о ликвидации двух гражданских, которые шли в его сторону. Вместе с напарником он открыл по мужчинам огонь, полученные мирными жителями раны оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело в отношении осужденного расследовалось сразу по двум статьям. Он был признан виновным в расправе над двумя лицами из идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

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      Владимир Седов
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