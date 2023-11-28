В Ингушетии решили открыть первый национальный парк

В Ингушетии в 2024 году начнется строительство первого национального парка

В следующем году в ингушской Назрани начнется строительство первого в регионе национального парка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Этот вопрос давно стоит на повестке. Для нас очень важно было создать для жителей республики полноценное место отдыха для взрослых и детей, чтобы им не приходилось выезжать в другие регионы для досуга», — рассказал он.

По его словам, нацпарк станет визитной карточкой региона. Руководитель региона отметил, что здесь создадут все условия для полноценного отдыха жителей и гостей республики. Калиматов также ожидает, что это придаст дополнительный импульс развитию туризма без ущерба для окружающей среды.

В настоящий момент ведутся работы по утверждению дизайн-проекта. Для этого проведут голосование, в котором примут участие жители республики. Голосование стартует 1 декабря и продлится 20 дней.