В МВД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

В МВД прокомментировали информацию о штрафах за отсутствие зимней резины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в СМИ и Telegram-каналах были замечены публикации, в которых говорилось, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать водителей авто без зимней резины. Волк опровергла эту новость, объяснив, что в первую очередь сотрудники МВД нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

Ранее в Госдуме захотели штрафовать россиян за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. По словам авторов законодательной инициативы, в перечень запрещенных для водителей препаратов могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные медикаменты.

