Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 30 ноября 2023Силовые структуры

Двум организаторам нарколаборатории в российском регионе вынесли приговор

В Липецке суд приговорил к 15 годам организаторов лаборатории с 400 кг наркотика

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Липецкий областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух организаторов нарколаборатории, которые за четыре месяца произвели более 399 килограммов наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 40-летний житель Барнаула вступил в преступный сговор по производству запрещенных веществ с неустановленными лицами через интернет. На полученные от кураторов средства обвиняемый вместе со знакомым приобрел дом на территории Липецкого района и оснастил его необходимым оборудованием. После прохождения обучения и получения прекурсоров мужчины начали производство наркотиков. Спустя четыре месяца их задержали.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      Названа республика России с невероятными блюдами

      В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

      Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

      Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

      Названы лучшие способы вложения средств

      Китайская экономика перестала подавать надежды

      Россиянкам назвали самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба

      Власти объяснили снос памятника главному врагу советской власти

      Кремль сообщил о возможности Зеленского задать вопрос Путину на прямой линии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости