Двум организаторам нарколаборатории в российском регионе вынесли приговор

В Липецке суд приговорил к 15 годам организаторов лаборатории с 400 кг наркотика

Липецкий областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух организаторов нарколаборатории, которые за четыре месяца произвели более 399 килограммов наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 40-летний житель Барнаула вступил в преступный сговор по производству запрещенных веществ с неустановленными лицами через интернет. На полученные от кураторов средства обвиняемый вместе со знакомым приобрел дом на территории Липецкого района и оснастил его необходимым оборудованием. После прохождения обучения и получения прекурсоров мужчины начали производство наркотиков. Спустя четыре месяца их задержали.