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15:29, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Сын известной российской телеведущей ушел в армию

Ведущая Тутта Ларсен сообщила, что ее старший сын отправился на срочную службу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) сообщила, что ее старший сын Лука отправился в армию. В своем Telegram-канале она рассказала, что он сам принял решение пройти срочную службу.

«[Лука] отбыл в место прохождения срочной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. (...) Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал», — написала Ларсен.

Телеведущая добавила, что поддержала решение сына. «Я считаю, что это достойное решение, и горжусь своим сыном», — подчеркнула она.

Ранее Ларсен раскрыла секрет крепкого брака. Она обратила внимание, что многие люди относятся к супружеству потребительски и воспринимают его как готовый продукт. Однако, по ее мнению, брак — это полуфабрикат, который нужно готовить самому.

Тутта Ларсен прославилась как виджей музыкально-развлекательного телеканала MTV Россия. Телеведущая была замужем дважды. У нее трое детей: сыновья Лука и Иван и дочь Марфа.

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      Олег Давыдов
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