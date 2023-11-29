Силовые структуры
Росгвардейцы обезвредили найденную на дороге мину и попали на видео
Росгвардейцы обезвредили противотанковую мину, найденную на дороге в ДНР
В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обезвредили мину, найденную у дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Опасный предмет обнаружили местные жители. В ходе осмотра взрывотехники идентифицировали противотанковую мину ТМ-62М и два неразорвавшихся выстрела от РПГ-7.
Росгвардейцы перекрыли движение на дороге и уничтожили их накладным зарядом.