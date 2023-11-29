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11:17, 29 ноября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили найденную на дороге мину и попали на видео

Росгвардейцы обезвредили противотанковую мину, найденную на дороге в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обезвредили мину, найденную у дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасный предмет обнаружили местные жители. В ходе осмотра взрывотехники идентифицировали противотанковую мину ТМ-62М и два неразорвавшихся выстрела от РПГ-7.

Росгвардейцы перекрыли движение на дороге и уничтожили их накладным зарядом.

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      Любовь Ширижик
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