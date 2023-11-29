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14:34, 29 ноября 2023Экономика

Поставки процессоров Intel и AMD в Россию рухнули

«Ъ»: поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились на 64 и 70 процентов

Фото: Walid Berrazeg / Globallookpress.com

Поставки процессоров Intel и AMD в Россию за первые десять месяцев года резко снизились. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные IT-холдинга Fplus.

Поставки процессоров Intel уменьшились на 64 процента, до 178 тысяч штук, а AMD — на 70 процентов, до 35 тысяч штук. В Fplus рассказали, что при анализе учли закупки по параллельному импорту, однако заметили, что незначительная часть процессоров ввозится в Россию под иным кодом, из-за чего может остаться незамеченной.

Некоторые отечественные компании в 2023 году не стали обновлять оборудование, ожидая российских разработок, назвал возможную причину снижения поставок бизнес-аналитик Антон Фомин. К тому же российские вендоры ранее с избытком закупились необходимыми компонентами, что дало им возможность перепродавать их на внутреннем рынке, добавил неназванный источник издания.

По мнению представителя RDW Technology, уменьшение объемов поставок может быть связано с инфляционными процессами и ростом кредитных ставок. На фоне этого российские компании увеличивали цикл использования еще работающей техники, предположил он.

Ранее источник на рынке электроники рассказал о сокращении на 19 процентов поставок в Россию микросхем. В 2022 году компании Intel, AMD и TSMC стали ограничивать продажи чипов в страну, и объем отгрузок снизился до 511 тонн, несмотря на параллельный импорт.

Кроме того, в прошлом году было зафиксировано сокращение поставок в страну процессоров AMD, но увеличение поставок процессоров Intel. На эти компании пришлось 90 процентов всех поставок процессоров в Россию, заявили в Федеральной таможенной службе.

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      Лилиана Набиуллина
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