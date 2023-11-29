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20:48, 29 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

В Петербурге мужчину осудили на 17 лет за изнасилование 11-летнего подростка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Вячеслава Железова к 17 годам особого режима за преступления сексуального характера в отношении 11-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статьям 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Процесс был закрытым.

Железов вину признал. Суд взыскал с мужчины 400 тысяч рублей в пользу законного представителя потерпевшей и назначил осужденному принудительное наблюдение и лечение у врача-сексолога. Также ему на 15 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

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      Илона Палей
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