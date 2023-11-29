Россиянка вырастила тыкву весом 400 килограммов

Жительница Тверской области вырастила тыкву весом 400 килограммов

Жительница Тверской области Наталья Волкова вырастила тыкву весом более 400 килограммов. Об этом сообщает «МК в Твери».

По ее словам, идея вырастить тыкву появилась, когда заметила объявление об очередном всероссийском конкурсе гигантских тыкв «ТыквыБатл-2023». «Правда, не до рекордов тогда было. Планировала вырастить хотя бы одну тыковку, хотя бы весом 100 килограммов. Поэтому посадила 4 растения в надежде, что хоть одна тыквина, да вырастет. Но выросли все, и все, кстати, разного цвет», — рассказала женщина.

Гигантскую тыкву высадили рассадой в апреле, спустя две недели их надо пересаживать на грядку. Волкова рассказала, что для тыквы нужна питательная, богатая органикой почва. Она должна быть рыхлой, воздухопроницаемой для лучшего развития корней.

Основным условием конкурса «ТыквыБатл-2023» было использование только органических удобрений, поэтому женщина удобряла тыкву настоем крапивы и золы, она также использовала аэрированный компостный чай, костную и рыбную муку и даже полезные бактерии.