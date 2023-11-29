Россиянкам назвали модную одежду для свиданий зимой

Стилистка Антонова назвала платья в пол и корсеты модными для свиданий зимой

Стилистка и автор Telegram-канала «На страже красоты» Екатерина Антонова назвала россиянкам модную одежду для свиданий зимой. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru»

В первую очередь эксперт призвала обратить внимание на трикотажные костюмы, выделив варианты с длинной юбкой, которая подчеркнет фигуру. В то же время для ужина в ресторане подойдет платье в пол, отметила она.

Кроме того, специалистка посоветовала присмотреться к трендовому сочетанию корсета с макси-юбкой в пайетках. «Цветовая гамма может быть абсолютно любой: создайте монохромный образ или играйте на контрастах, миксуя красный и черный, белый и золотистый — здесь все зависит от вашей фантазии», — сказала собеседница издания.

В сентябре стилистка назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания. В список вошли джинсы скинни и светлые брюки. Помимо этого, эксперт призвала отказаться от спортивных костюмов, кроссовок, маек и шортов.