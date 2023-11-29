Женщина подслушала телефонный разговор и разочаровалась в муже

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA9251 рассказала на портале, как подслушала телефонный разговор и разочаровалась в супруге. Женщина узнала о возлюбленном неприятную правду.

Авторша поста раскрыла, что с супругом они женаты восемь лет. По словам пользовательницы, у мужа был друг Брайан, с которым он раньше часто общался. Сейчас приятели изредка созваниваются и переписываются. Супруг женщины заверял ее, что не хочет общаться с Брайаном, так как от того исходит много негатива.

На прошлой неделе героиня истории услышала, что возлюбленный разговаривает с кем-то по телефону. Ей показалось странным то, как общается супруг, и поэтому женщина решила подслушать беседу.

«Я поняла [из разговора], что Брайан изменяет или хочет изменить своей жене, когда уходит выпить, а мой муж поощряет это желание», — посетовала она. Так, например, муж героини истории интересовался, совершил ли Брайан задуманное, сходив недавно в бар. Кроме того, приятели высмеивали супругу Брайана за то, что она слишком часто ему звонит.

Авторша поста призналась, что разочаровалась в муже. «Никогда не думала, что мой муж будет мириться с изменой, да еще и так радостно и спокойно рассуждать об этом», — заявила рассказчица. Она призналась, что из-за услышанного усомнилась в верности мужа, так как раньше он ходил в бары вместе с Брайаном.

В комментариях пользователи поддержали женщину и посоветовали обсудить произошедшее с мужем. Некоторые из них высказали полную уверенность в том, что супруг сам изменяет героине истории. Другие порекомендовали сообщить жене Брайана о неверности мужа.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что она узнала об измене больного мужа, подслушав его телефонную беседу. В ней он сообщал неизвестному пользовательнице человеку, что любит его больше всего на свете, но не может начать совместную жизнь, пока не узнает, есть ли у него рак.