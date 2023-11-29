Раскрыто стратегическое значение боев за Артемовск

Военный эксперт Кнутов: контроль над Артемовском имеет стратегическое значение

Обеспечение полного контроля российских войск над Артемовском имеет стратегическое значение, поскольку это позволит выйти на краматорскую конгломерацию и обезопасить Донецкую республику от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Бои за Артемовск идут давно, они достаточно тяжелые. [Президент Украины Владимир] Зеленский в нескольких выступлениях заявлял, что главная цель ВСУ — взять три города, один из которых Артемовск. С этой целью было развернуто наступление с севера и с юга. С севера не удалось — наши десантники отбили все атаки, смогли частично продвинуться вперед. На юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии», — сказал Кнутов.

Тем не менее, по его словам, России удалось удержать рубежи, развернуть контрнаступление, отвоевать ряд высот и отодвинуть украинские воска.

«Дальнейшее продвижение наших войск позволит выйти на краматорскую конгломерацию. Краматорск — это крупнейшее сосредоточение украинских войск, и в этом кольце Артемовск играет роль замка. После его освобождения цепочка будет разорвана, у нас появится возможность дробить ее на звенья и освободить Донецкую республику. Так что бои за Артемовск имеют стратегическое значение», — заключил военный эксперт.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска. Военнослужащим удалось улучшить позиции, отразив три попытки ВСУ атаковать российские подразделения, уточнили в Минобороны.