Автора Telegram-каналов осудили за вымогательство у руководства «Ростеха»

Автору Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» вынесли приговор

Автор Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолий Спирин признан виновным в вымогательстве у директора по особым поручениям корпорации «Ростех». Его приговорили к двум с половиной годам колонии, в Telegram-канале сообщает издание Baza.

Как установил суд, Спирин публиковал заведомо ложную информацию о чиновниках и бизнесменах, а за удаление требовал денег. В частности, у одного из руководителей «Ростеха», который проходил потерпевшим по делу, он требовал 150 тысяч рублей. Следствие установило, что всего Спирин с помощью вымогательств обогатился на 18 миллионов рублей.

В суде осужденный попросил прощения у потерпевших.

