Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 30 ноября 2023Путешествия

Частный самолет врезался в автомобиль и попал на видео

CBS News: частный самолет сел на шоссе и врезался в автомобиль в Миннесоте

Частный самолет вынужденно сел на шоссе из-за поломки и врезался в автомобиль недалеко от города Бруклин-Парк в штате Миннесота. Последствия аварии попали на видео, которым делится канал CBS News.

Инцидент произошел утром во вторник, 28 ноября. Одномоторный самолет Piper Cherokee следовал в аэропорт города Кристалл, но незадолго до посадки на борту отключилось электричество. В результате пилот приземлился на оживленную автотрассу, не долетев 6,5 километра до авиагавани.

В ходе посадки воздушное судно задело линию электропередачи и столкнулось с легковым автомобилем. При этом пилот и водитель получили легкие травмы. Шоссе пришлось перекрыть на несколько часов, к вечеру движение по дороге восстановили.

«Тот факт, что пилот врезался только в одну машину и смог посадить самолет, говорит о его мастерстве», — сказал начальник пожарной охраны Бруклин-Парка Шон Конвей (Shawn Conway).

Уточняется, что Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США проведут расследование случившегося.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

      Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

      Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

      Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

      Человечество предупредили о климатическом коллапсе

      Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

      Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

      Цены на нефть выросли в ожидании итогов встречи ОПЕК+

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости