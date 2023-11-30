Частный самолет врезался в автомобиль и попал на видео

CBS News: частный самолет сел на шоссе и врезался в автомобиль в Миннесоте

Частный самолет вынужденно сел на шоссе из-за поломки и врезался в автомобиль недалеко от города Бруклин-Парк в штате Миннесота. Последствия аварии попали на видео, которым делится канал CBS News.

Инцидент произошел утром во вторник, 28 ноября. Одномоторный самолет Piper Cherokee следовал в аэропорт города Кристалл, но незадолго до посадки на борту отключилось электричество. В результате пилот приземлился на оживленную автотрассу, не долетев 6,5 километра до авиагавани.

В ходе посадки воздушное судно задело линию электропередачи и столкнулось с легковым автомобилем. При этом пилот и водитель получили легкие травмы. Шоссе пришлось перекрыть на несколько часов, к вечеру движение по дороге восстановили.

«Тот факт, что пилот врезался только в одну машину и смог посадить самолет, говорит о его мастерстве», — сказал начальник пожарной охраны Бруклин-Парка Шон Конвей (Shawn Conway).

Уточняется, что Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США проведут расследование случившегося.