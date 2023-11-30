19:53, 30 ноября 2023

Международный архитектурно-строительный форум в Казани объявил программу

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который будет проходить в Казани с 5 по 7 декабря, объявил программу. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В урбанистическом конгрессе примут участие иностранные делегаты, в том числе мэры городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. Всего на форуме ожидается более 150 спикеров из России и стран БРИКСКитая, Ирана, Индии, ОАЭ. Кроме того, на нем будут выступать представители Катара и Италии.

Среди зарубежных спикеров «Казаныша» — начальник управления природных ресурсов и планирования города Циндао Люй Хэнлян, директор архитектурного строительно-исследовательского института при Харбинском политехническом университете Чэнь Цзяньфэй, основатель бюро FOOTPRINTS EARTH Ятин Пандья, Ее Превосходительство Аиша Бинт Бутти Бин Бишр, вице-мэр Тегерана по вопросам архитектуры и градостроительства Хамидреза Сареми и другие.

Первый день форума откроет видеообращение заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

В программе форума, на который ожидается больше 5 тысяч участников, обсуждения и презентации международных кейсов, связанных со стратегиями развития городов и сохранения их уникального кода. Кроме того, планируется изучение влияния крупных транспортных проектов на развитие регионов и природных территорий.

Также в программу «Казаныша» включены авторские тематические треки. Так, например, руководитель архитектурного бюро Bespoke Architects Элина Сафарова проведет сессию, посвященную опыту Казани, которая выстраивает городские стратегии с учетом сохранения своей идентичности.

«Мы все разные, и эту разность и самобытность надо уважать, передать будущим поколениям эти знания. Мы собираемся на форуме в том числе, чтобы поговорить, как страны эту идентичность и самобытность встраивают в современные архитектурно-градостроительные решения», — говорится в заявлении Института развития Казани.

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      Карина Черных
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