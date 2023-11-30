Обвиненных в бандитизме и расправах 20-летней давности россиян арестовали

Двоих жителей Смоленской области обвинили в бандитизме и убийствах спустя 20 лет

Суд в Смоленской области арестовал двоих местных жителей, обвиняемых в создании устойчивой вооруженной группы и расправах 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 209 («Бандитизм») и 105 УК РФ. Кроме них, к уголовной ответственности привлечены еще восемь человек, которые продолжают знакомиться с материалами дела.

По данным следствия, обвиняемые не позднее 1990 года совместно с другими лицами создали устойчивую вооруженную группу для нападения на граждан и организации. Летом 1998 года первый фигурант вместе с членами банды совершил поджог торгового павильона, а затем жестоко избил сына и отца, которые стали очевидцами их преступления. Потерпевших доставили в больницу, однако одного из них спасти не удалось. Второй обвиняемый в июне 2003 года совместно с участниками группировки открыл огонь из огнестрельного оружия по члену противоборствующей банды.