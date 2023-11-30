Цены на «однушки» в России за четыре года резко подскочили

Frank RG: «однушки» в России подорожали в полтора раза с 2020 года

Однокомнатные квартиры в России подорожали в полтора раза с 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

В среднем «однушка» в стране подорожала на 64 процента за четыре года, с 2020 по ноябрь 2023 года. Ее стоимость составила 4,6 миллиона рублей. В 2020-м цена на такую жилплощадь находилась на уровне 2,8 миллиона рублей, в 2021-м — 3,3 миллиона рублей. Существенный скачок в цене зафиксирован в 2022 году: тогда ценник вырос на один миллион рублей (на 30 процентов), до 4,3 миллиона. По данным издания, в текущем году темпы роста замедлились до семи процентов.

Средняя цена квадрата в новостройке к концу 2023 года поднялась на 5,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Она достигла 134 тысяч рублей. Самые высокие показатели продемонстрировало жилье премиум-класса — его стоимость выросла на 7,5 процента, до 303,3 тысячи рублей. Лидерами по росту цен на «однушки» среди регионов стали Москва и область — девять процентов и пять процентов соответственно. Квадратный метр в столице сегодня в среднем обойдется в 324,8 тысячи рублей, а в Подмосковье — в 174,9 тысячи рублей.

По подсчетам Frank RG, 56 процентов сделок по покупке жилья осуществляется по государственным программам ипотечного кредитования, а 44 процента — по рыночным. Популярнее всего среди покупателей — семейная ипотека (45 процентов от всех госпрограмм). Средний возраст ипотечника в 2023 году колебался от 18 до 35 лет, а в 2022-м — от 25 до 35 лет. В 52 процентах случаев ипотеку оформляют женщины.

Рост цен на жилье эксперты объясняют расширением программ семейной и льготной ипотеки. Кроме того, ажиотаж вокруг покупки квартир создают новости об ужесточении для жилищных ссуд и скорое окончание действия госпрограммы льготного кредитования. Однако Минстрой планирует ее продлить. Спрос на такую недвижимость не спадает, поэтому причин для снижения цен аналитики также не видят. В то же время, по прогнозам компании, объем выдачи ипотеки в 2024 году сократится на 22 процента — до 6,2 триллиона рублей.

Ранее россиянам назвали минимальную зарплату для покупки «однушки» в ипотеку. В среднем по России ипотечник с однокомнатной квартирой в новостройке должен зарабатывать около 35 тысяч рублей.