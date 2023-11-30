69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:18, 30 ноября 202369-я параллель

Ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней российский город осветили

«Норникель» осветил Норильск, где из-за полярной ночи на 45 дней исчезает солнце

Фото: Евгений Тумашов

Ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней из-за полярной ночи Норильск осветили благодаря усилиям компании «Норникель». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщили представители «Норникеля», в городе, где на 45 дней исчезает солнце, у множества зданий появилась дополнительная подсветка, выполненная по специальному заказу компании.

Так, дополнительная яркая подсветка появилась у более чем двух десятков объектов — административных зданий рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский» и «Скалистый», дымовых труб Надеждинского металлургического и медного заводов и других строений.

«При реализации данного проекта были использованы самые современные и передовые технологии, в том числе те, которые применяются на знаменитых спортивных комплексах Российской Федерации. Все материалы арктического исполнения, ветроустойчивые», — сообщил подробности освещения города главный специалист электротехнического отдела департамента главного энергетика ЗФ «Норникеля» Александр Метлицкий.

Материалы по теме:
На страже вечной мерзлоты. Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
На страже вечной мерзлоты.Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
28 февраля 2022
«Много красивых девушек и хороших баров» Полярная ночь и США в бинокле. Чем удивят «пять столиц» российской Арктики?
«Много красивых девушек и хороших баров»Полярная ночь и США в бинокле. Чем удивят «пять столиц» российской Арктики?
24 марта 2022

Также в пресс-службе «Норникеля» отметили, что подсветка зданий может менять цвета — специально к государственным праздникам планируется включать специальный режим освещения.

Работа над установкой новых световых композиций продолжается. Всего планируется осветить около 80 объектов.

Ежегодно за полярным кругом наступает полярная ночь — солнце не встает из-за горизонта дольше суток. Длительность полярной ночи меняется в зависимости от расположения конкретной географической точки относительно оси вращения Земли. Например, в Мурманске полярная ночь продолжается со 2 декабря по 10 января — она длится 40 дней, а в Норильске ее продолжительность составляет 45 суток. О жизни в условиях прошедшей полярной ночи «Ленте.ру» рассказывали жители Крайнего Севера.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Предпочел ждать на лестнице» Президент Германии полчаса прождал главу МИД Катара в дверях самолета

      Мужчина предложил знакомой помочь с ремонтом за миллион и убежал с деньгами

      В США заявили о создании Байденом условий для усиления Путина

      56-летняя Джулия Робертс вышла в свет в мини-юбке и была раскритикована в сети

      В Москве открылась запись на свадьбы в необычных местах на 2024 год

      В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой

      В Кремле высказались о будущем отношений России и Армении

      Польша захотела обсудить транспортный безвиз для Украины в Совете ЕС

      Потерпевшего по делу владелицы ювелирного бренда Darvol избили в Москве

      Песков рассказал о глубоком характере бесед Путина и Киссинджера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости