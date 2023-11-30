Полицейские спасли второклассницу от напавшего на улице педофила

В Свердловской области задержали напавшего на школьницу педофила

В Свердловской области полицейские спасли второклассницу от напавшего на нее педофила. Об этом в четверг, 30 ноября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным МВД, ЧП произошло в Каменск-Уральском. Школьница возвращалась домой из школы, на встречу ей шел незнакомый мужчина. Злоумышленник схватил ребенка, чтобы надругаться, но в этот момент на улице появился патрульный автомобиль. Испугавшись мужчина оттолкнул малолетнюю и бросился бежать. Полицейские побежали за ним и вскоре задержали подозреваемого.

Девочка рассказала о приставаниях злоумышленника, в отношении него завели уголовное дело об иных действиях сексуального характера. Силовики осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Педофилу грозит до 20 лет колонии.