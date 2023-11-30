Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге

Стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге составила 2,2 миллиарда рублей

Цена самой дорогой квартиры в Петербурге на первичном рынке на данный момент составила 2,2 миллиарда рублей. Стоимость самого дорогого объекта в городе «Ленте.ру» раскрыли в агентстве недвижимости Марии Тарасовой.

Речь идет об апартаментах свободной планировки, расположенных на верхнем этаже дома в Петроградском районе на острове Петровском. Их площадь — 1,1 тысячи квадратных метров. В квартире сделана отделка «под ключ», а из окон объекта открывается панорамный вид на город.

Вторую строчку в списке наиболее дорогих объектов недвижимости в Петербурге, доступных для приобретения на данный момент, заняли апартаменты метражом 633,8 «квадрата», находящиеся по адресу Петроградский район, набережная Гребного канала. За их покупку просят значительно меньше по сравнению с предыдущим лотом — 923,8 миллиона рублей. По словам риелторов, объект отличается изысканным дизайном.

Замыкает тройку квартира, расположенная в жилом комплексе «Резиденция на Каменном» в Петроградском районе. Ее стоимость — 452,1 миллиона рублей. Покупателю достанется элитный трехкомнатный объект в ЖК с современной архитектурой, а также с предчистовой отделкой.

В октябре цена самого дорогого объекта на «первичке» составляла 452 миллиона рублей.

