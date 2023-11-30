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17:30, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россияне получили от девяти до 23 лет колонии за расправу над мужчиной

В Подмосковье суд приговорил 5 мужчин к колонии за убийство владельца коттеджа

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил пятерых мужчин к заключению в колонии строгого режима за разбойное нападение на коттедж и расправу над его владельцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли и степени участия осужденных лишили свободы на сроки от девяти до 23 лет. Свою вину они признали.

По версии следствия, 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново подсудимые в масках и с оружием проникли на территорию дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина начал стрелять в них из травматического пистолета. В ответ двое из нападавших выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета, чем лишили его жизни.

Правоохранители выяснили, что в 2018 году подсудимые уже проникали в дом пострадавшего. В 2019 году они украли из его коттеджа деньги. Однако тогда силовики выйти на их след не смогли.

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      Варвара Митина
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