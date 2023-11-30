Ракова: в Москве запустят единый сервис-агрегатор для людей с инвалидностью

В Москве 3 декабря, во Всемирный день инвалида, запустят единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, в этот день запланирована большая программа, в том числе — горнолыжный мастер-класс на Воробьевых горах.

«Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам: это и ранняя помощь для малышей с нарушениями развития, и надомное обслуживание для жителей старшего возраста. И, конечно, оказываем разностороннюю поддержку: делаем доступнее городские сервисы, расширяем творческую инклюзию, оказываем психологическую и материальную помощь, помогаем с трудоустройством, плотно сотрудничаем с коммерческими и некоммерческими организациями для того, чтобы обеспечивать самыми современными разработками в сфере протезирования и высокотехнологических средств реабилитации и многое другое. И, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, мы запустили специальный сервис-агрегатор возможностей», — сказала Ракова.

Сервис будет доступен по адресу https://dobrayamoskva.ru/agregator/. По словам Раковой, там будут собраны все полезные проекты и актуальные меры поддержки. Также там можно будет узнать о столичных событиях, приуроченных к Международному дню инвалидов.

«Например, ключевым мероприятием станет недельный горнолыжный мастер-класс «Спортивный вектор». Москвичи на протезах смогут пройти обучение в школе горнолыжного спорта под руководством чемпионов и призеров Паралимпийских игр, а также реабилитологов, протезистов и психологов. Сначала участники изучат технику катания на лыжах и сноуборде с использованием спортивных протезов. А после — примут участие в занятиях на горнолыжном склоне Воробьевых гор», — рассказала вице-мэр.

Также она сообщила, что 1 декабря для всех желающих двери откроет столичный Симуляционный центр. Специалисты этого учреждения обучают профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Гости получат уроки по гигиене, первой помощи, перемещению маломобильных и немобильных родственников. Помимо этого, пройдут тематические интерактивы: можно будет примерить «костюм пожилого человека» — специальные накладки на тело, которые дают понимание о физических ощущениях при возрастных изменениях, а также принять участие в кейс-игре по правильному подбору средств ухода.

До 3 декабря москвичи смогут принять участие в бесплатных вебинарах, посвященных Международному дню инвалидов. Специалисты Московской службы психологической помощи населению расскажут, как сохранить ресурсное состояние при заботе о человеке с инвалидностью, как стать опорой для ребенка, если у него есть ограничения здоровья, и какие арт-терапевтические практики помогают найти новые источники сил и энергии в сложных ситуациях. Кроме этого, можно будет узнать о правилах корректной коммуникации с людьми с инвалидностью, которые помогут придерживаться бережного и уважительного общения.

Об интересных вакансиях для кандидатов с инвалидностью 6 декабря расскажут эксперты службы занятости на мероприятии «Сердце инклюзии». В этот день пройдут консультации от профессионалов рынка по составлению резюме и портфолио, советы юристов и специалистов по открытию собственного дела, лучшие вакансии от ведущих компаний Москвы. Для участников встречи подготовлены специальные тренинги и деловые игры, которые помогут развивать гибкие навыки и поддерживать энергию. Помимо этого, гостей ждет профессиональная фотосессия, памятные подарки и беспроигрышная лотерея для каждого участника.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая с 11 по 17 декабря пройдет серия показов мюзикла «Обыкновенное чудо». В постановке примут участие 70 артистов-финалистов конкурса «Инклюзивная Москва».