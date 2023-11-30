Показан бывший дом Шойгу в российском регионе

Показан дом Сергея Шойгу в центре Красноярска, где он жил в конце 80-х

В конце 80-х — начале 90-х годов министр обороны России Сергей Шойгу вместе с семьей жил в элитной квартире в центре Красноярска. Бывший дом главы ведомства в российском регионе показал портал NGS24.RU.

10-этажное здание расположено на улице Урицкого рядом с Центральным парком — его построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили Сергей Шойгу, Павел Федирко и другие высокопоставленные партийные деятели.

По словам Алексея Балякина, который живет в этом доме с момента заселения, Шойгу получил там квартиру, будучи 34-летним инспектором Красноярского крайкома КПСС. «Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел. А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали», — рассказал бывший сосед министра.

Среди особенностей квартир в доме — просторные комнаты, высокие потолки и большие кухни. В 90-е годы семья Шойгу приватизировала недвижимость. Это подтвердила новая владелица квартиры — по словам женщины, предыдущей собственницей в выписках из Росреестра числится Ирина Шойгу.

Ранее правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова показала тесную квартиру-студию, в которой сейчас живет. Она рассказала, что купила объект несколько лет назад после того, как продала квартиру в подмосковном Звенигороде. Площадь квартиры составляет 12-14 квадратных метров.

