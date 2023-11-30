Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

Строители метро в Красноярске ушли в отпуск из-за проблем с подрядчиком

Некоторых строителей, работающих над возведением метро в Красноярске, отправили в оплачиваемые отпуска из-за частичной приостановки работ на фоне проблем с подрядчиком. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе субподрядчика строительства компании «Бамтоннельстрой-Красноярск» уточнили, что частичная остановка строительства связана с тем, что «генеральный подрядчик в лице АО "Моспроект-3" не предоставил исходно-разрешительную документацию для работ».

При этом Андрей Августинович, директор регионального Центра транспортной логистики, являющегося заказчиком проекта, заверил, что работы на объекте продолжаются, а возникшие вопросы сейчас решаются ради обеспечения стабильной выплаты зарплат.

Строительство метрополитена в Красноярске начали еще в 1995 году. Его неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2020 году при планировании расконсервации проекта на строительство первой линии метро отводилось четыре года, а стоимость проекта оценивалась в 77 миллиардов рублей. Сейчас работы планируют закончить в 2026 году.