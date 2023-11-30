В Москве открылась запись на свадьбы в необычных местах на 2024 год

Ракова: открыта подача заявлений на площадки «Новых адресов счастья» на 2024 год

В Москве открылась подача заявлений для записи на локации проекта «Новые адреса счастья» по регистрации брака в необычных местах столицы. В 2024 году доступно свыше девяти тысяч слотов на выездные локации проекта, при составлении расписания учитывались пожелания москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект развивается и пользуется популярностью у молодоженов. С 2019 года на площадках проекта поженились около 48 тысяч пар.

В соцкомплексе отметили, что доступность выездных локаций повышается. Так, столичные ЗАГСы стали проводить торжественные церемонии в необычных местах Москвы не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. В 2024 году также учитывалась популярность красивых дат и востребованность локаций.

«В период подготовки площадок к открытию мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях "Москвы-Сити", на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Так, в особняке Спиридонова, на одной из самых популярных площадок проекта, по просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть», — рассказала Ракова.

Для подачи заявлений на 2024 год уже доступны особняк Спиридонова и «Роял», башня «Федерация», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», Останкинская телебашня, усадьба Муравьевых-Апостолов, гостиница «Националь», стадион «Спартак», рестораны «Романтик», «Турандот», «Гусятникоff», парк-отель «Даниловский», «Якиманка-Холл», музей-заповедник «Остафьево», храм Матроны Московской, Центр искусств храма Христа Спасителя. Посмотреть фото локаций, ознакомиться с их описанием и выбрать понравившуюся площадку можно на портале mos.ru.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, а также через госуслуги и mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей, дополнительно оплачивать локацию не нужно.

