Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

Суд во Флориде приговорил к 17 годам тюрьмы американскую порноактрису и звезду рестлинга Тэмми Линн Ситч. Об этом сообщает Los Angeles Times.

ДТП с участием звезды фильмов для взрослых произошло 25 марта 2022 года. Ситч, управляя машиной в нетрезвом виде, врезалась в автомобиль, за рулем которого находился 75-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Суд приговорил порноактрису к 17 годам и шести месяцам заключения. После освобождения она будет еще восемь лет отбывать наказание условно.

Отмечается, что американскую рестлершу уже до этого неоднократно арестовывали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Тэмми Линн Ситч — американская порнозвезда и бывшая профессиональная рестлерша. В 2011 году она была включена в Зал Славы World Wrestling Entertainment (WWE). С 2020 года у нее был аккаунт на платформе OnlyFans, специализирующейся на откровенном контенте.