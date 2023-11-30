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09:12, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

Тэмми Линн Ситч

Тэмми Линн Ситч. Фото: David Tucker / The Daytona Beach News-Journal / AP

Суд во Флориде приговорил к 17 годам тюрьмы американскую порноактрису и звезду рестлинга Тэмми Линн Ситч. Об этом сообщает Los Angeles Times.

ДТП с участием звезды фильмов для взрослых произошло 25 марта 2022 года. Ситч, управляя машиной в нетрезвом виде, врезалась в автомобиль, за рулем которого находился 75-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Суд приговорил порноактрису к 17 годам и шести месяцам заключения. После освобождения она будет еще восемь лет отбывать наказание условно.

Отмечается, что американскую рестлершу уже до этого неоднократно арестовывали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Тэмми Линн Ситч — американская порнозвезда и бывшая профессиональная рестлерша. В 2011 году она была включена в Зал Славы World Wrestling Entertainment (WWE). С 2020 года у нее был аккаунт на платформе OnlyFans, специализирующейся на откровенном контенте.

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      Олег Давыдов
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