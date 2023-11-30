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10:07, 30 ноября 2023Путешествия

У пассажира российского самолета заподозрили лихорадку денге

Mash: у пассажира рейса Коломбо — Москва заподозрили лихорадку денге

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крайне заразную лихорадку денге заподозрили у пассажира рейса российской авиакомпании из Шри-Ланки. Подробностями делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина почувствовал недомогание во время полета из Коломбо в Москву. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам о больном пассажире за четыре часа до посадки. До окончания рейса его отсадили от попутчиков, также ему предоставили отдельный туалет.

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По прибытии в аэропорт Шереметьево на борт лайнера пригласили бригаду медиков. Как пишет портал, вместе с врачами в салон экстренно поднялись специалисты с фотоаппаратами и тепловизорами в противоинфекционных костюмах. Пассажира с подозрительными симптомами осмотрели и вывели из самолета.

Других участников рейса, которые могли стать переносчиками заболевания, сфотографировали. «После посадки людей держали на борту еще час до особого распоряжения», — добавляет источник. Также пассажиров попросили обращаться в скорую при признаках недомогания.

Позже Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на авиакомпанию сообщило, что после сдачи контрольных тестов инфекцию у путешественника не выявили.

Ранее сообщалось, что США и страны Европы оказались под угрозой распространения лихорадки денге, которую переносят комары в тропических широтах. Ученые считают, что к этому может привести изменение климата.

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      Мария Борисова
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