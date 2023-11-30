В Москве завершились съемки «Ректора»

В Москве завершились съемки сериала «Ректор» с актером Канухиным в главной роли

В Москве завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Всего в сериале будет восемь эпизодов. Их можно будет посмотреть на платформе PREMIER. Премьера нового драмеди назначена на весну 2024 года. Режиссером проекта выступил Роман Фокин, ранее работавший над такими сериалами как «Восьмидесятые» и «Психологини».

Съемки сериала длились два месяца и проходили в столице. Основной съемочной площадкой стал Университет науки и технологий МИСиС — это было важно именно для сюжета, так как именно здесь работает главный герой Лаврентий Семенович Тимошин. Молодой ученый пытается изобрести лекарство от страха.

«Мы так долго работали над этим проектом — почти два года. И, наконец, он вступает в финальную стадию и готовится уже к выходу. Это настоящее счастье. Съемки были очень насыщенными, за эти два месяца все наши актеры и остальные члены команды выкладывались на полную, в итоге получился действительно интересный сериал на злобу дня с отличным юмором и при этом рассказывающий историю любви. Очень надеемся, что молодой ректор очарует зрителей», — отметил продюсер сериала Жан Просянов.

Производством драмеди занималась студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В проекте также снялись Виктория Полторак, Анастасия Шукевич, Елена Морозова и другие.