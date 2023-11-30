В России блогера оштрафовали на 300 тысяч за нарушение правил размещения рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за неправильную маркировку рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение правил маркировки рекламы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Блогершу Елену Лисовскую обвинили в нарушении статьи 18.1 закона «О рекламе». Уточнялось, что идентификаторов рекламы не было в трех сообщениях в ее Telegram-канале.

В разговоре с РБК Лисовская рассказала, что сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Она заявила, что соответствующей маркировки не было только в трех рекламных постах, остальные же были оформлены так, как этого требует закон. «Но по этим трем постам мы действительно виноваты сами. [Штраф] заплатим, раз это наш недосмотр. В следующий раз умнее будем», — заключила блогерша.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Роскомнадзор проводит разъяснительную работу с теми, кто не понимает принцип работы закона о Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

С 1 сентября 2022 году вступили в силу поправки к закону «О рекламе». Согласно им, заказчики и распространители рекламы должны отчитываться о рекламных кампаниях. Кроме того, нововведения обязали блогеров маркировать рекламные сообщения и присваивать каждому из них специальный идентификатор. Вся информация о рекламе хранится в ЕРИР.