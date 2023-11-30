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12:20, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

В России блогера оштрафовали на 300 тысяч за нарушение правил размещения рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за неправильную маркировку рекламы

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение правил маркировки рекламы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Блогершу Елену Лисовскую обвинили в нарушении статьи 18.1 закона «О рекламе». Уточнялось, что идентификаторов рекламы не было в трех сообщениях в ее Telegram-канале.

В разговоре с РБК Лисовская рассказала, что сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Она заявила, что соответствующей маркировки не было только в трех рекламных постах, остальные же были оформлены так, как этого требует закон. «Но по этим трем постам мы действительно виноваты сами. [Штраф] заплатим, раз это наш недосмотр. В следующий раз умнее будем», — заключила блогерша.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Роскомнадзор проводит разъяснительную работу с теми, кто не понимает принцип работы закона о Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

С 1 сентября 2022 году вступили в силу поправки к закону «О рекламе». Согласно им, заказчики и распространители рекламы должны отчитываться о рекламных кампаниях. Кроме того, нововведения обязали блогеров маркировать рекламные сообщения и присваивать каждому из них специальный идентификатор. Вся информация о рекламе хранится в ЕРИР.

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