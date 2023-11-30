В российском регионе цистерна с топливом загорелась во время движения

ФСБ работает на месте возгорания цистерны с топливом в Бурятии

В Бурятии цистерна с топливом загорелась во время движения в Северомуйском тоннеле. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Вагон находился в составе грузового поезда. Отмечается, что состав состоял из 41 цистерны с топливом, трех цистерн с авиационным топливом и шести вагонов с черным металлом.

Причина возгорания пока неизвестна, но силовики не исключают диверсию. Сейчас сотрудники МВД и ФСБ работают на месте происшествия и осматривают стоянки поезда.