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08:32, 30 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе цистерна с топливом загорелась во время движения

ФСБ работает на месте возгорания цистерны с топливом в Бурятии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Бурятии цистерна с топливом загорелась во время движения в Северомуйском тоннеле. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Вагон находился в составе грузового поезда. Отмечается, что состав состоял из 41 цистерны с топливом, трех цистерн с авиационным топливом и шести вагонов с черным металлом.

Причина возгорания пока неизвестна, но силовики не исключают диверсию. Сейчас сотрудники МВД и ФСБ работают на месте происшествия и осматривают стоянки поезда.

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      Екатерина Кашурникова
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