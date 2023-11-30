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12:34, 30 ноября 2023Мир

В США заявили о создании Байденом условий для усиления Путина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден сделал российского коллегу Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда либо. Российская экономика чувствует себя блестяще, намного лучше, чем западные», — считает он.

Макгрегор также заявил, что западным странам следует прекратить конфликт на Украине, чтобы спасти то, что «осталось от украинской нации». Бывший советник главы Пентагона при этом считает, что американские власти не будут признавать свою вину в произошедшем.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон поставил украинцев на путь самоубийства. «Миритесь, дураки!» — призвал он.

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      Варвара Кошечкина
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