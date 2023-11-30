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13:01, 30 ноября 2023Силовые структуры

Военному ВСУ дали пожизненный срок за расстрел семерых мирных жителей ДНР

Суд в ДНР осудил пожизненно военного ВСУ Тарана, расстрелявшего 7 мирных жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 27-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тарана, расстрелявшего семерых мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинского военного 36-й отдельной бригады морской пехоты признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, в покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран по приказу командира расстрелял четверых жителей Мариуполя, трое из которых скончались. После этого он обнаружил невооруженную мать с сыном и выстрелил им обоим в голову из огнестрельного оружия, а после — вместе с сослуживцем расстрелял еще двоих мирных мужчин, проезжавших мимо них на велосипедах.

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