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10:20, 30 ноября 2023Из жизни

Обнаженную ведьму поймали ночью за черной магией

New Indian Express: в Индии схватили колдуна и ведьму, занимавшихся магией

Фото: Unsplash

Жители села Ангарпада в индийском штате Одиша поймали колдуна и ведьму. Об этом сообщает издание New Indian Express.

Ночью возле места, где кремируют тела, заметили мужчину и женщину. Обнаженную пару сразу заподозрили в том, что они занимаются черной магией и что-то замыслили против жителей села. Их схватили, связали веревками и допросили.

Мужчина рассказал, что женщина хотела научиться у него колдовству. Она жила в другой деревне, но вместе с ним пришла в Ангарпаду для ритуала, поскольку именно там кремировали ее предков. В чем именно заключалась цель ритуала, не уточняется.

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В конце концов жители Ангарпады позвонили ее родственникам и потребовали приехать. Тогда же об инциденте узнали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и вызволили пойманную пару. Начато расследование.

Ранее в Зимбабве полицейские обнаружили, как предполагается, группу гоблинов в чемодане у бизнесмена. «Они были потрясены, когда увидели внутри странных существ, решили, что это гоблины, и побежали оттуда, что было сил», — рассказал очевидец.

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      Олег Парамонов
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