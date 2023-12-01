Актер из сериала «Триггер» обвинил бывшую жену в похищении сына

Актер из «Триггера» Левин обвинил экс-жену в похищении сына и написал заявление

Российский актер Александр Левин, известный по роли в сериале «Триггер», обвинил бывшую жену в похищении четырехлетнего сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в среду, 30 ноября артист пришел забирать ребенка из детского сада и обнаружил, что из учреждения малыша уже забрала его мать. Левин подал заявление в полицию, заявив, что экс-супруга не дает ему видеться с сыном.

Отмечается, что летом этого года мировой суд расторг брак пары по инициативе жены Левина, однако актер подал апелляцию. Новое заседание назначено на 26 декабря, а пока, формально, мужчина и женщина еще не разведены.

По факту заявления, поданного артистом, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что российская актриса Агата Муцениеце, которая подала в суд иск на бывшего супруга, артиста Павла Прилучного, с требованием взыскать с него алименты на содержание их общих детей, сама оплатила год обучения сына и дочери в частной школе.