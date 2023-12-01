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18:23, 1 декабря 2023Силовые структуры

Бойца украинской нацгвардии приговорили за застреленного мирного жителя

Украинского военного отправили в колонию за убийство гражданского в Мариуполе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца национальной гвардии Украины 27-летнего Максима Дячука к 24 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 12 по 20 марта 2022 года осужденный находился на расположенной на улице Казанцева в Мариуполе боевой позиции. Он заметил шедшего по улице мирного жителя, которого, как выяснило следствие, заподозрил в содействии войскам ДНР. Мужчина сделал четыре прицельных выстрела по гражданскому, от которых тот скончался.

Уголовное дело в отношении Дячука расследовалось по статье о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и об убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти.

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      Владимир Седов
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