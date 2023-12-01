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13:28, 1 декабря 2023Путешествия

Греция разрешила самолету Лаврова пролететь над своей территорией

Посольство России в Афинах: Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Греция разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролететь над своей территорией из Скопье (Северная Македония). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Афинах.

По данным источника, дипмиссия в рамках стандартной процедуры запросила разрешение на пролет воздушного судна российского министра через греческое воздушное пространство, и оно было получено. Представитель посольства заявил, что согласие есть и на обратный полет борта Лаврова, маршрут которого определят в Москве.

Ранее сообщалось, что Лавров прилетел на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Северную Македонию через Грецию, поскольку вместе с ним находилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Известно, что изначально маршрут был проложен через Болгарию, но власти страны развернули борт в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.

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      Марина Черняк
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