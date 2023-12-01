Греция разрешила самолету Лаврова пролететь над своей территорией

Посольство России в Афинах: Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье

Греция разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролететь над своей территорией из Скопье (Северная Македония). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Афинах.

По данным источника, дипмиссия в рамках стандартной процедуры запросила разрешение на пролет воздушного судна российского министра через греческое воздушное пространство, и оно было получено. Представитель посольства заявил, что согласие есть и на обратный полет борта Лаврова, маршрут которого определят в Москве.

Ранее сообщалось, что Лавров прилетел на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Северную Македонию через Грецию, поскольку вместе с ним находилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Известно, что изначально маршрут был проложен через Болгарию, но власти страны развернули борт в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.