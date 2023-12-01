Летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку на Сахалине

Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолет Boing-737, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Спасатели уточнили, что приземление прошло без происшествий. Причина экстренной посадки не называется.

В декабре 2020 года в аэропорту Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку двухмоторный самолет Dash-8-200 из Японии. На борту воздушного судна не было пассажиров, только два члена экипажа. Борт следовал по маршруту Саппоро — Петропавловск-Камчатский.

