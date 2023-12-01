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10:09, 1 декабря 2023Экономика

Услугам по уборке домов в России предсказали резкое подорожание

Услуги клининга в России могут подорожать вдвое из-за нехватки мигрантов

Фото: Unsplash

Услуги по уборке домов в России могут подорожать вдвое. Причиной роста цен станут низкие зарплаты в отрасли и нехватка мигрантов, сообщает Telegram-канал Mash.

С начала лета 2023 года количество объявлений о поиске уборщиков и клининг-специалистов выросло почти в семь раз — с 300 до 2 тысяч. Однако справиться с дефицитом кадров не удается: зарплаты в отрасли остались на прежнем уровне, а из-за волатильности валют мигрантам становится дорого отправлять деньги семьям на родину. Кроме того, на рынке появились альтернативные предложения с более высокой зарплатой.

Увеличивать зарплаты в секторе не торопятся: многие клининговые фирмы заключили годовые контракты на обслуживание, поэтому они не могут пересмотреть расценки. Однако в ближайшем будущем стоимость услуг по уборке домов может резко вырасти, предсказывают источники.

По данным сервиса «Авито Услуги», в сентябре и октябре спрос на клининг у россиян вырос на 80 процентов — это почти в два раза больше, чем год назад. По словам аналитиков, с каждым годом все больше граждан делегируют домашние дела и обращаются за помощью к частным клинерам. За последний год стало больше заказов на генеральную уборку, дезинфекцию и дезинсекцию, мытье окон, уборку после ремонта, чистку ковров и мебели.

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      Вячеслав Агапов
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