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14:17, 1 декабря 2023Силовые структуры

Пенсионерку из Бердянска обвинили в распространении фейков о Российской армии

В Запорожской области пенсионерку обвинили в распространении фейков о ВС России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Запорожской области возбудили дело против 58-летней жительницы Бердянска за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину обвинили в преступлении по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года пенсионерка с телефона разместила на странице в социальных сетях публикации, которые содержали фейки о военных действиях и сведения, дискредитирующие использование ВС России.

Женщину задержали сотрудники ФСБ и МВД России. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

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      Илона Палей
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