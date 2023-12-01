Подсудимый устроил побег и перестрелку в российском суде и получил 25 лет

В Ростове-на-Дону приговорили к 25 годам мужчину, пытавшегося сбежать из суда

В Ростове-на-Дону приговорили к 25 годам заключения 49-летнего Ивана Костюкова, который пытался сбежать из здания суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в июне 2022 года фигуранта доставили в Пролетарский районный суд города на заседание. Он обвинялся в разбойном нападении.

В здании суда Костюков попросил одного из сотрудников конвоя сопроводить его в туалетную комнату, потом напал на правоохранителя с металлической заточкой, нанес ему множество ранений в область головы и шеи и забрал у потерпевшего табельное оружие.

Из него Костюков несколько раз выстрелил в судебных приставов, когда пытался сбежать. Один из полицейских получил ранение. Его коллега открыл ответный огонь и ранил беглеца. Всех доставили в больницу.

Костюкова признали виновным по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и органов принудительного исполнения, хищении и незаконном ношении огнестрельного оружия, побеге из-под стражи.

Первые десять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Наказание было назначено с учетом предыдущей судимости.