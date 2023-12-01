Полицейский обвинил россиянина в хранении наркотиков и был арестован

В Ставрополе арестовали полицейского, раскрывшего дело для улучшения показателей

Следователи в Ставрополе возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на бывшего полицейского, обвинившего мужчину в хранении наркотиков ради улучшения показателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мужчину обвиняют по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 2 статьи 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») Уголовного кодекса РФ. На время проведения следствия фигурант арестован.

По данным ведомства, в апреле обвиняемый, будучи оперуполномоченным, для улучшения показателей своей работы провел осмотр местности, где подозреваемым по делу о наркотиках были якобы сделаны закладки, и изъял свертки с запрещенным веществом. На основании этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Позже в рамках рассмотрения дела о превышении должностных полномочий из машины полицейского был изъят пакет с порошкообразным веществом, который обвиняемый уничтожил прямо перед экспертизой.