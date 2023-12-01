Раскрыты особенности общения студентов в соцсетях

Исследование VK: более 50 процентов студентов общаются в учебных чатах ежедневно

53 процента студентов общаются в учебных чатах ежедневно, при этом самими важными инструментами общении они называли расшифровку аудио- и видеосообщений, а также возможность ставить реакции. Об этом стало известно из результатов исследования VK Мессенджер и VK Education, которые поступили в редакцию «Ленты.ру»

Почти все студенты (95 процентов) состоят в групповых чатах с однокурсниками, большинство (80 процентов) общается в них несколько раз в неделю, больше половины из них — каждый день. При этом 54 процента студентов общаются не только днем, но и ночью. Однако в это время суток пользователи предпочитают переписку в личных чатах, а не в групповых. Больше трети студентов (40 процентов) отключает на ночь все уведомления групповых чатов, у четверти пользователей они отключены постоянно, и только 14 процентов предпочитают уведомления в чатах никогда не отключать.

Как выяснили специалисты, студенты не ограничиваются в чатах обсуждением учебных вопросов, большинство (79 процентов) положительно относится к обмену сообщениями на сторонние темы, категорически не согласны с ними 12 процентов пользователей.

Также, как следует из результатов опроса, 74 процента респондентов обмениваются учебными файлами несколько раз в неделю, еще 15 процентов студентов — каждый день. Больше половины опрошенных (55 процентов) считают полезной возможность отправки тяжелых файлов. Помимо этого, пользователи высоко оценили возможность оставлять реакции на сообщения (83 процента), расшифровывать аудио- и видеосообщения (67 процентов), отправлять стикеры (65 процентов) и записывать аудиосообщения (51 процент).

Ранее аналитики составили портрет любителя голосовых сообщений. Так, согласно результатам исследования VK Мессенджера, 40 процентов пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют более 100 голосовых в неделю.