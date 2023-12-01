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19:36, 1 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин домогался маленькой дочери сожительницы и получил 15 лет колонии

В Костроме осудили на 15 лет мужчину за домогательства дочери сожительницы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Костроме 54-летнего местного жителя приговорили к 15 годам лишения свободы за домогательства несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина выплатит 200 тысяч рублей потерпевшей.

По данным ведомства, в 2020 и 2021 годах фигурант приставал к маленькой дочери сожительницы. «В результате преступных действий у потерпевшей развилось психическое расстройство и причинило тяжкий вред ее здоровью», — рассказали в СКР.

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      Екатерина Кашурникова
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