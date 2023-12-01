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15:38, 1 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин избил кабелем и подручными предметами детей сожительницы и был осужден

В Энгельсе осудили мужчину за избиение детей кабелем и подручными предметами

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Энгельсе Саратовской области суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего местного жителя, который избивал детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что с 17 по 18 мая мужчина дома и на сельском участке во время конфликта с 14-летним пасынком избил его различными подручными предметами. В результате фигурант причинил тяжкий вред здоровью подростка, и у несовершеннолетнего развилось психическое расстройство.

Также 17 мая мужчина избил 12-летнюю падчерицу. Ей мужчина нанес множество ударов электрическим кабелем.

Отчима признали виновными по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

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